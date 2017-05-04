Николай Меркушкин: «Тольяттинцы благодарят за избрание главой города Сергея Анташева»

В среду, 3 мая, губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24 Самара" дал оценку первым шагам недавно избранного главы администрации Тольятти Сергея Анташева.

По словам Николая Меркушкина, новый руководитель Тольятти - прагматичный человек.

"Он, извините за такое слово, не краснобай, который хочет покрасоваться. Мы вчера (2 мая) были в городе. Я успел от двух серьезных мужчин услышать благодарности за избрание на пост главы Сергея Александровича. "Спасибо вам за мэра, который в деталях разбирается в той или иной ситуации", - сказали они. В этом отношении он человек грамотный. Это о многом говорит", - сказал губернатор в прямом эфире программы "Главная тема".

Губернатор подчеркнул: по просьбе нового мэра на развитие Тольятти к перечисленному 1 млрд рублей в марте дополнительно будет выделено еще 400 млн рублей. Эти деньги пойдут на обустройство дорог и дворовых территорий.

Он также поставил задачу: "Надо хорошо поработать, чтобы качественно эти средства были освоены, особенно во дворах".
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  3. 04.05.2017 07:34 [110] (0)
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