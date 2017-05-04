В России готовят аналог грин-карты

Минкомсвязь предлагает ввести с 2019 года российский аналог грин-карты. Она даст высококвалифицированным иностранцам российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда в Россию и работы на территории страны, пишут "Известия".

Такие планы описаны в проекте программы «Цифровая экономика», подготовленном Минкомсвязи.

В разделе «привлечение иностранных специалистов и российских специалистов, уехавших за рубеж» сказано, что к 2019 году должна быть введена в оборот карта российского соотечественника, предоставляющая иностранным специалистам высокой квалификации российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда и работы на территории РФ.

Для этого должна быть проработана система оценки квалификации работающих в России владельцев карты работодателями, а также разработан комплекс мер поддержки пребывания в России специалистов, получающих высокие оценки.

25 апреля проект программы «Цифровая экономика», утвержденный главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым, был направлен на согласование в Минфин, МИД и Минэкономразвития.