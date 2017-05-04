Оборот LADA в первом квартале 2017 года достиг 29 млрд рублей

Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование рынка легковых машин в первом квартале 2017 года и подсчитали выручку, полученную от реализации автомобилей марки LADA за отчетный период.

Известно, что оборот отечественного бренда достиг 28,8 млрд рублей, при этом только в марте выручка от реализации машин LADA составила 12,4 млрд рублей.

По итогам первого квартала этого года самая большая выручка была получена с реализации автомобилей LADA Vesta. С января по март включительно было продано 14 429 таких машин, на общую сумму 8,65 млрд рублей. Модель LADA Granta за январь-март разошлась на рынке в количестве 15 815 ед., оборот от реализации такого количества автомобилей достиг 6,68 млрд рублей. В ТОП-3 моделей LADA, лидирующих по выручке с продаж в линейке отечественного производителя, входит и кроссовер Xray, который за I квартал был продан в количестве 6184 ед., что принесло 3,94 млрд рублей.

Объем реализации минивэнов LADA Largus в тот же период составил 5421 ед., а выручка от продажи — 3,79 млрд рублей. Оборот модели LADA Kalina в первом квартале этого года составил 2 млрд рублей, а объем продаж — 4130 ед.