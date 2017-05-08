Тольяттинским детям прочитают о войне

Тольяттинские школьники снова будут читать произведения о войне. 4 мая в 11:00 одновременно в самых разных уголках России и за ее пределами пройдет час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне.

Акция «Читаем детям о войне» пройдет уже восьмой раз. В ней по традиции принимает участие «Тольяттинская библиотечная корпорация». В этом году акцию подхватят 19 библиотек корпорации. Для младших школьников выбирали рассказы о войне, для старших более серьезные произведения.

Планируется, что более трехсот школьников прочитают фрагменты из известных произведений о войне: А. Твардовского «Василий Тёркин», Е. Ильиной «Четвертая высота», В.Катаева «Сын полка», А. Фадеева «Молодая гвардия», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» и другие. Также библиотекари расскажут детям о героях войны и предложат поразмышлять о том, как не допустить того, чтобы земля наша страдала от боли.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 04.05.2017 10:20 [85] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus