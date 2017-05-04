Администрация Тольятти принимает меры к исполнению требований природоохранного законодательства

Во исполнение решения Центрального районного суда Тольятти от 04.02.2015 по исковому заявлению Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры администрация города осуществила освобождение земельных участков вблизи домов №№ 36а, 70 по Московскому проспекту от несанкционированных свалок бытовых отходов.

Продолжается исполнение решения суда от 25.02.2015 по иску прокуратуры об обязании администрации Тольятти произвести расчет вреда жизни, здоровью и имуществу в результате возникновения аварийной ситуации а ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комксомольского район г. Тольятти».

Указанные расчеты администрацией в настоящее время проведены, и согласованы с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Помимо этого, в рамках исполнения указанного решения суда администрацией в марте 2017 года заключен договор обязательного страхованию гражданской ответственности владельца ГТС и получен страховой полис.

Таким образом, только мерами прокурорского реагирования удалось добится восстановления законности при осуществлении администрацией г.о. Тольятти возложенных полномочий на указанных объектах и территориях.