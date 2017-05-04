О предоставлении ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы

По сообщению Главного управления социальной защиты населения Центрального округа гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, предусмотрена ежегодная денежная выплата ко Дню Победы. Размер выплаты составляет 1000 рублей, сообщили в горадминистрации.

Право на ЕДВ имеют:

- граждане РФ, постоянно проживающие на территории Самарской области;

- родившиеся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года включительно;

- если граждане не получают иные ежемесячные денежные выплаты по федеральному и областному законодательству (за исключением ЕДВ на оплату проезда - 270 руб.);

- если размер пенсии не превышает двукратную величину прожиточного минимума для пенсионеров (15 444 руб.).

Обращаться в органы соцзащиты не нужно, так как выплата назначается автоматизировано.

За разъяснениями по предоставлению ежегодной денежной выплаты можно обратиться в Главное управление социальной защиты населения Центрального округа по месту жительства:

1) Тольятти:

- улица Победы, дом 74, кабинет 2, 3, 4, тел. 54-33-28;

- бульвар Орджоникидзе, дом 16, кабинет 122, 123, 126 тел. 54-30-36;

- улица Матросова, дом 19д, кабинет 9, 10,11 тел. 54-33-56, 54-42-39;

2) Жигулевск:

- улица Почтовая, дом 1, кабинет 102, тел. 2-15-20;

3) м.р. Ставропольский:

- площадь Свободы, 9, кабинет 119, тел. 28-00-11.

Часы приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 17:00 (обед 12:00 до 12:48), среда и пятница с 8:00 до 12:00.