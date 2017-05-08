ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти просит откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 2 мая примерно в 8:38 минут на Южном шоссе.

Водитель автомобиля «Митцубиси» черного цвета, двигаясь со стороны с. Ягодное в направлении Тольятти  в районе дома № 165 по Южному шоссе допустил столкновение с мотоциклистом и оставил место ДТП.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия или лиц обладающих какой-либо информацией, позвонить в ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по тел.: 22-80-05, 93-60-61 или обратится по адресу: г.о. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. rozisk-tlt@yandex.ru. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 04.05.2017 12:27 [15] (0)
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