Фестиваль «Я люблю науку» собрал в Тольятти 4000 участников

Около 4000 человек стали участниками фестиваля «Я люблю науку», который прошел 28 и 29 апреля во Дворце творчества детей и молодежи Тольятти. Это школьники, их родители, учителя химии, физики, математики и другие любители науки. Мероприятие состоялось при поддержке компании СИБУР в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».

В течение двух дней участники фестиваля изучали в теории и на практике химические и физические явления, проводили опыты и участвовали в квестах и играх. Яркие эксперименты с огнем, жидким азотом, высокотемпературными сверхпроводниками и трансформатором Тесла зрители увидели в рамках двух научных шоу - «Битва наук. Химия vs физика» и «Лаборатория чудес», премьера которых состоялась на фестивале в Тольятти. На викторинах «Нефтехимия: очевидное и невероятное» и «Таблица Менделеева» ребята обсуждали великие химические открытия, узнавали о деятельности известных ученых-химиков и разоблачали мифы о коварстве всего химического.

«Отрадно, что в Тольятти оказалось столько любознательных жителей и любителей естественных и точных наук, - отметила директор по персоналу производства синтетического каучука «СИБУР Тольятти» Наталия Лазарева. – Мы традиционно поддерживаем проекты, направленные на популяризацию химического образования и экологического просвещения. Надеемся, что фестиваль «Я люблю науку» стал ярким событием в жизни города и позволил привить подрастающему поколению интерес к знаниям и научной деятельности, а учителям - узнать о новых интересных форматах работы с учениками».

Одним из ключевых мероприятий фестиваля стала интерактивная программа «Открытая химическая лаборатория». На практическом занятии школьники, одетые в специальные халаты, защитные очки и перчатки, ставили эксперименты. За выполнение опытов разной сложности они получали определенное количество баллов, которые в конце программы могли обменять на оборудование для домашней химической лаборатории: колбы и пробирки, защитные очки и горелки, шпатели и пинцеты.

«У нас пока по учебной программе нет уроков химии и физики, - рассказывает ученик 6-го класса 93 школы Александр Завгородний. – На фестивале в первый раз сам проводил опыты – это было очень интересно. Столько необычных химических предметов! У всех экспериментов были подробные инструкции, поэтому каких-то трудностей при выполнении задания не было. Я бы хотел, чтобы в школе уроки по химии были такими же интересными».

Еще одним центральным мероприятием фестиваля стал мастер-класс «Нефть. Искусство превращений». Здесь школьники не только в теории узнали, как добывается и перерабатывается нефть и какие полезные вещи и материалы сделаны из нефти и газа, но и смогли повторить весь процесс на практике с помощью специальных установок. В частности, на учебной установке нефтеперегонки под руководством наставников ребята самостоятельно получили из нефти отдельные фракции.

«В школе дети в основном изучают теорию, поскольку у педагогов зачастую нет возможности показать применение научных подходов на практике, - говорит учитель школы №90 Наталья Тимофеева. – В рамках фестиваля ребятам наглядно и в доступной форме объясняют, например, такие непростые процессы как нефтедобыча. Поэтому на фестивале им очень интересно. После таких интерактивных занятий химия и физика для ребят, безусловно, станут любимыми предметами».