За тольяттинскими дорогами проследят камеры нового формата

На дорогах Тольятти в ближайшие два года появятся 150 новых комплексов фото- и видео-фиксации нарушений ПДД. Приборы будут установлены в рамках региональной и федеральной программы, сообщает TLTgorod со ссылкой на заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по г. Тольятти Андрея Капунова.

Приборы будут фиксировать не только превышение скоростного режима, но и движение по обочинам, нарушения правил проезда перекрестков (проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию).

На данный момент, в Тольятти превышение скорости фиксируют 47 приборов фото- и видеофиксации. Из них два прибора «Автодор» на трассе М-5, 28 комплексов «Арена» в антивандальных корпусах, один комплекс «Робот» (в 14 квартале) и остальные - новые комплексы «Кречет-С» - в небольших треугольных корпусах с закругленными углами.

«Кречеты» уже стоят на Южном шоссе, ул. Полякова, Борковской, 40 лет Победы, Обводном шоссе (в районе Хрящевского перекрестка) и других местах. Приборы пока работают на скорость, но некоторые из них уже настраивают на такие нарушения как заезд за стоп-линию и выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В 2017 году в Тольятти планируется установить 11 комплексов, работающих по данным нарушениям. Шесть будут введены в строй в этом месяце: на перекрестках ул. Юбилейная - Фрунзе, Фрунзе - Ст. Разина, Юбилейная - Свердлова, Жукова - Фрунзе, Юбилейная - Приморский, Автозаводское шоссе в районе Парк-Хауса.

Комплексы фиксации заезда за стоп-линию и выезда на запрещающий сигнал светофора в 2017 году появятся также на перекрестке ул. Матросова - Чайкиной, Южного шоссе в районе дома 45, Мира - Жилина, 50 лет Октября - Ленина, Мира - Советской.