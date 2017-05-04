Опрос: Подавляющее большинство россиян гордится своей страной

Подавляющее большинство россиян испытывает гордость за свою страну, показал апрельский опрос "Левада-центра". Наиболее достойными поводами для этого люди считают природные богатства РФ и ее историю, культуру и армию; недовольными опрошенные остаются системами здравоохранения, образования и экономикой, сообщают РИА Новости.

Как следует из итогов опроса, семьдесят пять процентов опрошенных гордятся тем, что они россияне. Сорок процентов главным достоинством России считают природные богатства и историю, 37% — армию, еще 29% — отечественную культуру.

Число граждан, испытывающих гордость за свою страну, согласно опросу, составило 67% (по сравнению с 71% в 2015 году). Тем не менее, по данным газеты, параллельно растет число тех, кто не испытывает гордости: если в октябре 2014 года их было 18%, то сейчас — 25%.

Наименее популярными поводами для гордости за страну стали система здравоохранения (2%), система российского образования (5%) и экономические успехи (3%).

Опрос был проведен с 21 по 24 апреля, всего были опрошены 1,6 тысячи человек. Исследование проводилось в форме интервью.