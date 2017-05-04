Тольяттинцев приглашают на общегородской танцевальный флешмоб

Увлекательное мероприятие под названием «Хореографические зарисовки Тольятти» пройдет в День города, 4 июня.

Флешмоб – это уникальная возможность стать частью огромного праздника! Это шанс внести свой вклад в историю города! Ведь этот торжественный, феерический, грандиозный день тольяттинцы запомнят надолго!!!

Итак, не важно – юноша ты или девушка, не важно - сколько тебе лет, не важно - профессиональный ты танцор или танцуешь только когда остаёшься один дома! Если ты давно мечтал стать участником флешмоба, если ты любишь авантюры и хочешь зарядиться позитивом, учи движения, приходи и сделай это!!!

ВНИМАНИЕ! Все мобберы должны быть одеты в джинсы любого синего оттенка, белую футболку без рисунка, обувь - спортивная (кеды, кроссовки). Обучающее видео представлено в группе МАУ ДКИТ социальной сети «В контакте» и на портале Дворца культуры, искусства и творчества.

Флешмоб будет проводиться 4 июня в 17.50 на следующих площадках:

- Автозаводский район - территория, прилегающая к ДКИТ со стороны ул.Юбилейной;

- Центральный район - площадь, прилегающая к ДК «Тольятти»;

- Комсомольский район - Парк культуры и отдыха, сквер ДЦ «Русич».

Контактная информация организаторов:

- Автозаводский район - начальник ОХТ МАУ ДКИТ Кудряшова Татьяна Анатольевна, телефон: 35-48-02;

- Комсомольский район - специалист по методике клубной работы ДЦ «Русич» - Тимченко Светлана Сергеевна, телефон: 77-12-31.

Сводные репетиции в Автозаводском районе запланированы на следующие дни:

14 мая – танцевальный зал МАУ ДКИТ (ул. Юбилейная, 8,). Начало в 15.00;

28 мая – танцевальный зал МАУ ДКИТ. Начало в 15.00.