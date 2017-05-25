В тольяттинском магазине мужчина, угрожая «розочкой», похитил печенье, сигареты и рыбу

41-летняя работница одного из торговых павильонов, расположенных на бульваре 50 лет Октября, обратилась в полицию. Она рассказала, что около двух часов ночи в магазин зашел незнакомый мужчина и, угрожая горлышком разбитой бутылки, похитил продукты питания на сумму 500 рублей. Испугавшись злоумышленника, потерпевшая отдала по его требованию пакет с печеньем, несколькими пачками сигарет различных марок и вяленой рыбой.

Со слов заявительницы было составлено подробное описание злоумышленника и спустя несколько часов сотрудники Росгвардии на соседней улице заметили похожего мужчину. Он был задержан и доставлен в отдел полиции, где потерпевшая опознала обидчика.

По данным правоохранителей, 30-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбоя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по разбоя. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.