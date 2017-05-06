Павло-Обнорский монастырь: один из величайших монастырей Руси

Павло-Обнорский монастырь был основан еще в 15 веке. Находится собор в Вологодской области, в Грязовецком районе и является одним из самых древнейших и больших в России. В первой половине 20 века был закрыт советскими властями. Здание использовалось под детские санатории и лагеря, в конце 20 века здание отдали церкви, а после 2003 года и по настоящее время здание функционирует как самостоятельный мужской монастырь. Есть небольшие постройки, которые сохранились и при этом существуют просто как памятники архитектуры.

История Павла-Обнорского монастыря

Один из учеников Сергия Радонежского, Павел Обнорский, был отшельником. Родился он в Москве в начале четырнадцатого века. Родители заставляли его жениться, из-за этого Павел сбежал из дома, отправился к Сергию Радонежскому. Последний дал ему благословление на обретение собственной обители. Несколько лет своей жизни Павел провел, скитаясь по лесам и степям. В 1414 году Павел обратился к митрополиту, чтобы он разрешил ему поставить свой монастырь. Изначально митрополит грубо отказал Обнорскому, однако позже он сам дал разрешение. Деревянный Троицкий собор был возведен на левом берегу реки Нурмы. Заведение постепенно наполнилось людьми, управлял всеми процессами в монастыре ученик Павла, Алексий. Сам Обнорский в монастыре не жил и посещал его исключительно по праздникам. В конце 15 века монастырь наделили различными привилегиями, подарили леса и несколько деревень. На сайте http://fb.ru/article/307905/pavlo-obnorskiy-monastyir-i-ego-istoriya представлены снимки нескольких икон и самого монастыря изнутри.

С начала 16 века в монастыре находился и работал знаменитый иконописец, которого звали Дионисий. Именно он написал несколько главных икон монастыря, но уже в 1538 году монастырь был ограблен. Дионисий написан много икон, которые, в большинстве своем, до сих пор существуют, правда, не на территории монастыря, а в различных музеях, в том числе, в Третьяковке. Иконы эти делились на:

Праздничные Местные

После ограбления монастырь быстро восстановили. В 18 веке, во времена правления Екатерины II, почти в течение всего века он влачил жалкое существование. Но, несмотря на это, в монастыре продолжало оставаться почти три десятка монархов и почти 2 тысячи крестьян. Тогда были снесены и несколько построек Восстанавливаться он начал лишь во второй половине 19 века. В то время жили уже всего 12 монархов. В начале двадцатого века помещения настиг сильный пожар, в котором пострадала огромная часть имущества и построек. В 20-х годах прошлого века его закрыли по повелению советских властей. Но несколько лет спустя, в 1945 году вновь открыл свои двери, но уже в виде детского санатория. В самом конце 20 века был возвращен церкви, сейчас он является мужским монастырем. В свое время посещали Василий III с женой и Иван Грозный.

Монастырь в настоящее время, как до него добраться

Хотя Павло-Обнорский монастырь не представляет собой архитектурный шедевр, он несет в себе большую историю и является одной из главных достопримечательностей вологодской области. Туристам и жителям вологодской области обязательно рекомендуется посетить это место. Несмотря на то, что в настоящее время это не просто объект, относящийся к достопримечательностям и функционирующий как монастырь, его можно посетить в виде экскурсии и сходить на богослужение. От поселка Грязовца ходят автобусы до деревни Косиково. Оттуда до места расположения 4 км, которые придется пройти пешком. За это время можно ознакомиться с околомонастырской природой. По пути в монастырь есть указатель. Богослужения проходят с 6 утра до 6 вечера в будние дни и с 9 утра до 5 вечера в праздники. При этом на территории ведутся строительно-восстановительные работы. Они направлены на восстановление построек и зданий, которые были разрушены во время правления советской власти. На территории музея до сих пор можно увидеть многие святыни, хотя большинство из них были переданы в различные музеи. В монастыре до сих пор хранится дупло липы, в котором жил во времена своего отшельничества сам Павел Обнорский.

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