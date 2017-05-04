Услуги экскаватора на условиях аренды

Рентабельность аренды спецтехники не вызывает сомнений, ведь целый ряд работ носит единовременный характер. Проще нанять одну или несколько единиц узкоспециализированного оборудования, чем тратить средства на содержание автопарка, простаивающего большую часть времени.

Если рассматривать экскаваторы как предмет для временного пользования, то можно убедиться, что эта техника быстро и качественно выполнит поставленную задачу, причем расходы на аренду не нанесут удара по бюджету. Нанять землеройную машину можно в режиме почасовой или посменной оплаты. Это довольно экономичный способ решения строительных и прочих проблем.

Виды экскаваторов, сдаваемых в аренду

Компания, специализирующаяся на арендных услугах, предлагает воспользоваться различными экскаваторами для работы в черте города и за ее пределами. Модели имеют модификации с гусеничным и колесным ходом, предназначенным для движения по ненадежным и прочным грунтам. В зависимости от нахождения стройплощадки, экскаваторы могут быть транслированы или доставлены собственным ходом. Чтобы выбрать технику с оптимальным функционалом для определенной деятельности, следует изучить виды предлагаемого оборудования:

Экскаваторы для глубокого проникновения в грунты (глубина копания 12-14 м, объемы ковшей до 2 м3). Вылет стрелы достигает 16 м, что позволяет осуществлять работы с породами, не подвергая технику и персонал угрозе соскальзывания в котлован.

Гидравлические экскаваторы на гусеничном ходу с усредненными параметрами глубины копания до 7 м (усовершенствованная система гидравлики позволяет выполнять работы с максимальной точностью).

Колесные агрегаты (не повреждают благоустроенные поверхности, оптимальное производство на территориях «зеленых» зон). К этой категории можно отнести услуги экскаваторов шагающего типа.

шагающего типа. Мини-форматы (отлично справляются с поверхностными видами работ с глубиной до 4,5 м). Предназначены для эксплуатации в условиях сложных подъездных путей, в том числе на улицах города и частых владениях.

Вся техника имеет разрешения на деятельность в территориальных пределах, обслуживается опытным персоналом и находится в исправном техническом состоянии.

Диапазон работ: спецтехнике все под силу!

В зависимости от технических характеристик экскаваторов, их использование приурочено к различным типам работ. Это разработка котлованов под фундаменты зданий, рытье траншей для прокладки коммуникаций и установки ограждений, а также реализация планов по благоустройству участков. При наличии съемной конфигурации ассортимент работ расширяется сносом сооружений, погрузкой сыпучих и фрагментарных материалов, а также очистительной деятельности, применительно к сезонным или иным требованиям. Хорошо себя показала спецтехника во время сельскохозяйственных работ и ландшафтного обустройства. В помощь коммунальным службам оказываются услуги по озеленению и техническому дренажу.

Навесное оборудование для экскаваторов

Ковши или обратные лопаты – основное функциональное устройство, которое при необходимости может быть реконструировано другими техническими приспособлениями. В зависимости от квалификации и сложности работ, вместо ковшей могут применяться молото бойные системы, гидравлические ножницы или погрузочные захваты. При работах с различной спецификой модернизировать экскаватор можно с помощью рыхлителя и трамбовщика, а также грейдера для сыпучих материалов и паллетных вил. Для оптимизации аренды навесного оборудования требуется оценка фронта работ.

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