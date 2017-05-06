9 порций майских развлечений!

Четыре дня выходных! Нас ждет новая доза шашлыков, свежего воздуха и впечатлений! Как всегда мы поможем Вам подобрать развлечения на свой вкус и возраст. Итак, в майском меню:

Что может быть лучше, чем после трудовой недели оказаться, например, в Аргентине?! Уже в эту пятницу в кондитерской «Вкусная История» предлагают Вам почувствовать мир страстного и воспламеняющего танца. Приходи танцевать Аргентинское танго. Подробная информация.

5 мая музыкальная группа «Lovin brau» выступает в баре Loft. Это всегда яркое сочетание взрыва эмоций и адреналина, которые наполнит ваш вечер с первых аккордов. Проведите пятницу с удовольствием!

В преддверии 9 мая в «MAISON» пройдет вечеринка Victory Weekend. Вечеринка в честь знаменательного праздника! Вечеринка, которая будет идти на протяжении четырех выходных. Победная вечеринка - присоединяйся! Будет проходить каждый вечер с 5 мая по 8 мая. Не пропусти!

Тех, кто хочет попробовать что-то новое и креативное, приглашаем написать картину из шерсти в Арт-студии «Феникс». 6 мая Вы сможете сами создать шедевр искусства из шерсти, а точнее милого Котика с бабочкой. Что нужно для этого мастер-класса и как на него попасть смотри тут.

Эти выходные обещают быть красочными и сочными. Если Вам не по душе шерсть или котики, то студия живописи и керамики «Моне» 6 мая предлагает окунуться в мир искусства. Как Эдуар Мане или Клод Моне Вы сможете освоить технику мастихином и кистью, поиграть с текстурой краски и ее цветом. Одним словом, Вас ожидает прекрасная атмосфера. Подробнее по ссылке.

Самых маленьких театр «Дилижанс» ждет на своих спектаклях. 6 мая спектакль «Щелкунчик». Сказка может возникнуть в любой момент нашей жизни. Особенно в новогоднюю пору, когда приходят самые невероятные чудеса. И порой то, что тяготит в жизни, легко решается в сказочном сне. Любовь и волшебство в театральной фантазии «Щелкунчик» по знаменитой рождественской сказке Эрнста Гофмана. В тот же день состоится «Вредный спектакль». Раньше ученые считали, что вредные советы можно давать только непослушным детям, которые все сделают наоборот. Услышит такой ребенок вредный совет, сделает по-другому — и получится как раз правильно. Но недавно ученые догадались, что послушным детям вредные советы тоже нужны. Оказывается, на послушного ребенка вредный совет действует как прививка от глупости. Теперь ученые разрешают смотреть вредные спектакли всем детям — и послушным, и непослушным.

7 мая в Филармонии состоится концерт «Так громче, музыка, играй Победу!», приуроченный ко Дню Победы. Вы услышите тематические песни о Родине, фронтовые песни и песни о Победе. Подробная афиша здесь.

Не забываем и про кинолюбителей! В этот четверг в прокат вышли новые «Стражи галактики». Малыш Грут ждет тебя. Те, кто не успел посмотреть «Форсаж 8», быстрее исправляем это недоразумение. В российском кинопрокате также держатся в лидирующих позициях «Кухня. Последняя битва» и « Время первых». Здесь вся киноафиша.

Подробную программу на День Победы Вы можете найти здесь.

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