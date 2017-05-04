В ТГУ появится федеральный экспертный совет

На базе Тольяттинского государственного университета будет создан научно-технический совет «Автомобилестроение» технологической платформы «Лёгкие и надежные конструкции». Предварительное решение было принято 28 апреля на совещании в ТГУ под председательством Владимира Довгий – генерального директора Межведомственного аналитического центра (ОАО МАЦ), курирующего все 37 российских технологических платформ.

Технологическая платформа, по своей сути представляет собой кластер, без географической привязки, это сетевая внутриотраслевая структура. Выбор ТГУ в качестве площадки совещания технологической платформы «Лёгкие и надежные конструкции» обусловлен тем, что, по словам Владимира Довгия, любые технологии и амбициозные проекты должны быть обеспечены системной подготовкой кадров. «Мы надеемся, что создание НТС и его активная деятельность помогут производителям автомобилестроения и обеспечат их новыми, в первую очередь, инженерными кадрами», – считает генеральный директор МАЦ.

Генеральный директор ОАО МАЦ (организация создана при Министерстве образования и науки РФ) рассказал, что технологические платформы были сформированы решением правительственной комиссии по технологиям и инновациям в 2010 году. В 2011-12 году они активно регистрировались и разворачивали свою деятельность. Сегодня актуальна перезагрузка технологических платформ. Комиссия по технологическому развитию уже решила выйти на уровень технологических платформ 2.0. Это значит, что из 37 платформ останутся только те, которые пользуются заслуженным авторитетом. Технологическая платформа «Легкие конструкции», по словам Владимира Довгия, является лидером.

Теперь администрации вуза предстоит сформировать предложения составу Совета, разработать положение о научно-техническом совете, сообщили в пресс-службе университета.

Владимир Довгий предложил сделать это до начала Международного военно-технического форума «Армия-2017», который пройдет 22-27 августа в Московской области. «Там можно будет сообщить о создании НТС. Если к этому времени не успеем, то объявим это в ноябре на выставке «Вузпромэкспо», – пояснил генеральный директор МАЦ. Михаил Криштал предложил повысить статус Совета в ТГУ, расширив состав участников до 30, включая представителей компаний и предприятий из других регионов. Внутри НТС планируется создать рабочие группы по разным направлениям и правление.