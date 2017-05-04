Во дворе дома на улице Карла Маркса велосипедист попал под машину

2 мая в 17:10 30-летний водитель ВАЗ-219210 двигался по дворовой территории вдоль дома № 33 по ул. Карла Маркса. При выезде на дорогу с прилегающей территории, он допустил наезд на 16-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по линии тротуара.

В результате ДТП велосипедист получил  ушиб поясничного отдела позвоночника, ссадины спины, ему назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя автомобиля вынесено определение о возбуждении дела по ст. 12.24 КоАП РФ.  К административной ответственности привлечен и велосипедист, в его действиях усматриваются нарушения пункта правил для велосипедистов.

К сожалению, нередко сами велосипедисты нарушают правила дорожного движения и провоцируют дорожно-транспортные происшествия. В целях избежания подобных ситуаций сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время распространяют в пунктах проката велотехники специальные памятки «Как ездить по городу на велосипеде», подготовленные активистами общественного движения «Клуб ВелоТольятти» и сотрудниками ГИБДД.

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти напоминает, согласно пункту 24.2 ПДД РФ допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:

  • по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
  • отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
  • габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
  • движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
  • по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;
  • по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
  • отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
  • велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 04.05.2017 16:39 [68] (0)
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