В мае в Тольятти пройдут 7 рейдов по контролю за тяжеловесным транспортом

Перевозка тяжеловесных грузов автомобильным транспортом отрицательно сказывается на состоянии дорожной сети. В связи с этим, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия по массовой проверке водителей, допускающих нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. В мае мероприятия пройдут 11, 16, 18, 23, 25, 29 и 31 числа.

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти напоминает, что к ответственности за нарушение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов привлекается как сам водитель, так и должностные и юридические лица. При этом водителю грозит как штраф, так и лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев, а административное наказание для должностного или юридического лица может достигать суммы в 500000 рублей.