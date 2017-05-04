Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов вошёл в состав совета директоров казахстанского Дочернего Банка АО «Сбербанк»

Как сообщает пресс-служба Поволжского банка, решение об изменении состава совета директоров казахстанского дочернего банка Сбербанка было принято на общем собрании акционеров 28 апреля 2017 года. Состав совета директоров был расширен с 8 до 10 человек и в настоящее время выглядит следующим образом.

Председатель совета директоров – Наталья Лазарева.

Члены совета директоров – Игорь Коломейский, Владимир Ситнов, Алексей Ашурков, Павел Барчугов, Григорий Анашкин, Александр Камалов, Куаныш Тазабеков.

Независимые директора, члены совета директоров – Денис Звягинцев и Бахытжан Исенгалиев.

По итогам I квартала 2017 года ДБ АО «Сбербанк» занял 4-е место среди 33 казахстанских банков по размеру активов.

ДБ АО «Сбербанк»

Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

Официальный сайт – www.sberbank.kz

Основным акционером ДБ АО «Сбербанк» является ПАО «Сбербанк».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.