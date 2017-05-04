Тольяттинцев приглашают на работу в органы внутренних дел

Управление Министерства Внутренних Дел России по городу Тольятти приглашает на службу в органы внутренних дел мужчин, имеющих гражданство РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных Силах РФ, годных по состоянию здоровья к службе на должности:

- Участковый уполномоченный полиции (наличие высшего юридического образования);

- Оперуполномоченный уголовного розыска, оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков (наличие образования не ниже среднего - специального);

- Инспектор ДПС (наличие образования не ниже среднего - специального, стаж вождения автотранспорта не менее 3х лет);

- Полицейский патрульно-постовой службы (наличие образования не ниже среднего полного (11 классов);

- Полицейский – кинолог (наличие образования не ниже среднего полного, опыт либо желание работы с собакой);

- Полицейский – кавалерист (наличие образования не ниже среднего полного, опыт либо желание работы с лошадьми);

- Полицейский-водитель (водительское удостоверение с категорией «В», «Д»).

обеседования с кандидатами по вопросам трудоустройства проводятся в У МВД России по г. Тольятти по адресу: ул. Южное шоссе, 26 еженедельно в 14.00, во вторник и четверг.

При себе иметь: паспорт, документ об образовании, военный билет. Телефон: 93-40-47, 93-43-56, 93-42-12.