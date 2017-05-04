Тольятти получит стимулирующие субсидии из областного бюджета

С 2013 года в Самарской области действует система стимулирующих субсидий муниципальным образованиям. Их размер зависит от выполнения определенного набора социально-экономических показателей, определенных отдельно для каждой территории.

По итогам 1 квартала 2017 года сводный индекс выполнения социально-экономических показателей превысил плановые во всех 10 городских округах, в 23 из 27 муниципальных районов и в 175 из 296 городских и сельских поселений.

Сводный индекс выполнения показателей социально-экономического развития за 1 квартал в Тольятти составил 103,7%. Наш город получит из областного бюджета 33,5 млн. рублей, сообщили в региональном правительстве.

Самар получит 43,6 млн. рублей, сводный индекс областной столицы составил 110,2%.

Наиболее высокие результаты выполнения социально-экономических показателей среди городских округов продемонстрировали Жигулевск (115,8%), Чапаевск (115,7%), а также Новокуйбышевск (111,1%). Объем выделяемых стимулирующих субсидий составил для Жигулевска – 12,2 млн. рублей, для Чапаевска – 11,8 млн. рублей, для Новокуйбышевска – 7,4 млн.рублей.

В целом на 2017 год в областном бюджете предусмотрено выделение стимулирующих субсидий местным бюджетам на общую сумму 3,122 млрд. рублей (на 339 муниципальное образование). Средства будут самостоятельно распределяться муниципалитетами на решение наиболее важных проблем городов, районов и поселений (благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и любые другие вопросы местного значения).