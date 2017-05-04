Администрация города поздравила тольяттинских ветеранов

В преддверии 9 мая чиновники городской администрации поздравили ветеранов, которым на днях исполнилось 90 лет.

Сегодня в Тольятти проживает 404 участника Великой Отечественной войны, 3 835 тружеников тыла и 47 человек, переживших блокаду Ленинграда. В мирное время многие из этих людей участвовали в строительстве нашего города, сообщила городская администрация.

Юбиляры получили подарки и поздравления от Президента РФ, губернатора Самарской области и главы городского округа. Сотрудники тольяттинской администрации съездили в гости и к другим ветеранам, чтобы вручить им продуктовые наборы к празднику.

По признаниям участников войны, подарки на День Победы - это далеко не самое главное. Намного больше ветераны ценят возможность поделиться фронтовыми историями с молодым поколением. Владимир Петрович Задыхин, во время Великой Отечественной служивший в пехоте, рассказал об изнурительных переходах:

- Казалось, что мы прошли уже больше миллиона километров - и всё в боевом [снаряжении]. Две гранаты, саперные лопатки Чего стоит одна шинель, которая висела тяжелым хомутом. Когда нам выдавали пистолеты-пулеметы Шпагина, то командир сказал: насыпайте в шинели патронов сколько унесете - кто знает, что нас ждет. Чудом дожил до 90 лет - в то время это казалось невозможным.