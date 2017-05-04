Специалисты сообщили об уровне загрязнения воздуха в Тольятти

Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало результаты исследований атмосферного воздуха на территории Тольятти в 2016 году.

Основными источниками загрязнения атмосферы города являются предприятия по производству химических удобрений, нефтехимической, строительной отраслей промышленности, городские котельные, ТЭЦ, а также автомобильный и железнодорожный транспорт, речной порт.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в 2016 году проводились по 13 химическим веществам на 8 стационарных постах. Всего за исследуемый год на территории Тольятти исследовано 15625 проб атмосферного воздуха населенных мест.

Анализ по отдельным загрязнителям показал, что наибольший удельный вес проб атмосферного воздуха с уровнем загрязнения, превышающим гигиенические нормативы, отмечается по 3 веществам и составляет: по формальдегиду – 0,7% (12 проб из 1800), гидрофториду – 0,6% (9 проб из 1500), аммиаку – 0,3% (5 проб из 1800).

Среди веществ, вносящих наибольший вклад в загрязнение атмосферы города, в 2016 году по отношению к 2015 году отмечается снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота, гидрофторидом, увеличение – взвешенными веществами, аммиаком, формальдегидом. Вместе с тем, доля проб с уровнем загрязнения, превышающим гигиенические нормативы, составляет  0,2% от всех исследованных проб атмосферного воздуха (33 пробы из 15625).

Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на территории Тольятти за период с 2007 по 2016 гг. показал, что среднемноголетние концентрации перечисленных загрязнителей не превышают установленные гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха.
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  3. 04.05.2017 19:03 [140] (0)
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