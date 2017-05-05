В Тольятти введен запрет на посещение лесов

В период с 5 по 7 мая в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Ранее, 3 мая, в городе был объявлен IV класс пожароопасности в связи с погодными условиями. Горожанам необходимо знать, что при наступлении IV и V классов пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов, не допускается въезд транспортных средств на территорию леса. Исключение составляют случаи, связанные с проездом в оздоровительные и спортивные учреждения, а также с проездом служб, отвечающих за пожарную и санитарную безопасности лесов, сообщили в администрации.

С 28 апреля по 30 сентября 2017 года на территории Тольятти установлен особый противопожарный режим, который предусматривает ряд ограничений, направленных на недопущение возникновения пожаров и загораний.

На территории города запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухие ветки, а также применять пиротехнические изделия, за исключением фейерверков на специальных площадках в рамках общегородских мероприятий на День Победы и День города.

В целях выявления нарушений особого противопожарного режима, в городских лесах осуществляется видеонаблюдение и патрулирование. За нарушение требований пожарной безопасности для горожан предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Виновникам лесного пожара может грозить и уголовная ответственность.

В случае обнаружения возгораний в лесу необходимо звонить по телефону "112" или "01".