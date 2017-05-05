Тольяттинцев просят не срывать и не покупать первоцветы

Подснежники и ландыши первые весенние цветы, дарящие людям нежность, красоту, счастье и первый аромат весны. Они занесены в Красную книгу. Единственная возможность сохранить растения в естественной среде обитания ограничить их сбор.

В городской администрации призывают: Не срывайте и не покупайте первоцветы! Помните об их уникальности.

Расскажите своим детям о недопустимости уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

Любителям порадовать себя или своих знакомых первенцем весеннего цветения нужно помнить, что за это предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, за ненадлежащий контроль за времяпровождением несовершеннолетних детей предусмотрена административная ответственность родителей по ст. 5.35 КоАП РФ.