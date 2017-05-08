Под Тольятти любитель селфи сорвался с вагона и получил травму головы

3 мая вечером произошел инцидент на железнодорожной станции Отвага в Ставропольском районе.

Примерно в 9 часов вечера несколько подростков из села Александровка прогуливались вдоль путей. Один из них решил сделать селфи и залез на вагон-цистерну. После того, как заветное фото было сделано, 14-летний подросток стал спускаться, но не удержался и упал.

В результате происшествия мальчик был госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой, сообщили в Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте.

Семье пострадавшего ребенка грозит административная ответственность за неисполнение родительских обязанностей.