В администрации города отчитались об исполнении бюджета

На заседании коллегии в горадминистрации состоялся отчет об исполнении городского бюджета за первый квартал этого года.

Руководитель департамента финансов Григорий Гильгулин сообщил, что налоговые и неналоговые доходы составили 1 млрд. 323 млн. рублей – 21, 5% к годовому плану, а размер безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов — 814 млн. рублей или 15% к плану.

Дефицит по факту первого квартала составил 189 млн рублей. В целом за первый квартал доходы поступили в муниципальную казну чуть выше, чем ожидали – 102% или 22% к годовому плану, сообщили в администрации.

Что касается расходов, то уже потрачено 2 млрд. 326 млн. рублей или 19,0 % к утвержденному плану года. Кассовый план по расходам исполнен на 99, 1%.

Доля программных расходов бюджета в 1 квартале составила 91% по кассовому исполнению, имеется положительная динамика против первого квартала 2016 года по увеличению программных расходов.

После рассмотрения отчета на коллегии в мэрии, документ должен поступить на утверждение в городскую думу.