На Жигулевской ГЭС началась активная фаза половодья

Жигулевская ГЭС увеличила холостой сброс воды.

В соответствии с решением Росводресурсов расходы воды через станцию с 4 по 12 мая 2017 года возрастут с 23000+500 м³/с до 25000+500 м³/с. Жигулевская ГЭС способна пропускать до 70 000 м³/с, однако в 2017 году повышенной водности не ожидается, сообщает пресс-служба РусГидро

Уровень в нижнем бьефе гидроэлектростанции за это время поднимется до отметки около 33,6 м (отметка нижнего бьефа в обычном режиме 28 м). При необходимости режимы могут оперативно корректироваться Росводресурсами в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой. В данный момент Куйбышевское водохранилище еще не заполнено до отметки нормального подпорного уровня - 53 м. На 3 мая уровень воды в верхнем бьефе составил – 51,84 м, в нижнем бьефе - 33,2 м.

Приток воды в водохранилище составляет 19927 м³/с, что находится в рамках среднемноголетних значений. Холостые сбросы на Жигулевской ГЭС начались 20 апреля 2017 года. На начальном этапе открытия водосливной плотины, согласно инструкции, затворы поднимались поэтапно по всему фронту, с соблюдением временных режимов для адаптации речной фауны к изменившимся условиям обитания.

«Наши специалисты готовы к приему большой воды. На Жигулевской ГЭС ведется дополнительный осмотр гидротехнических сооружений, постоянный контроль изменения гидрометеорологической обстановки, уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузлов, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала. Кроме того, мы готовы задействовать все возможности станции. На Жигулевской ГЭС установлено 20 гидроагрегатов, в пропуске паводка будут задействованы 18 гидроагрегатов, остальные 2 находятся на модернизации», - отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.