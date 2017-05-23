В Тольятти полицейские и общественники организовали концерт для ветеранов

Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Управления МВД России по г. Тольятти совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел организовали на сцене Молодежного драматического театра концерт для ветеранов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пришедших на концерт встречали маленькие артисты - воспитанники подшефного детского дома «Дельфин». Ребята своими руками сделали для гостей открытки с символами праздника Великой Победы.

Концерт открыл образцовый оркестр духовых инструментов Школы Тольяттинской Консерватории под руководством Владимира Алексеевича Хохлова. Со сцены звучали военные песни, марши и вальсы. Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Елена Верхова вместе с ребятами виртуозно исполнила на саксофоне попурри из песен военных лет.

Тепло зрители встречали воспитанников детской хореографической школы имени Майи Плисецкой. Участниц постановки «Катюша» долго не отпускали со сцены, наградив бурными аплодисментами.

Свою благодарность, слова искренней признательности и поздравления воинам-победителям от лица руководства и личного состава полиции выразила помощник начальника Управления МВД России по г. Тольятти полковник внутренний службы Анжелика Староносова. Она пожелала всем ветеранам и гостям концерта крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

В этот день ветеранов пришел поздравить представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти директор и художественный руководитель Молодежного Драматического театра, Заслуженный артист Самарской области Владимир Лукич Коренной:

«Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране. Величие Победы и горечь утрат коснулись каждой семьи. Мы сохраним в наших сердцах память о мужестве солдат, их верности долгу и любви к своей Родине. Эта дата навсегда останется в народной памяти, как день нашей национальной гордости», - подчеркнул Владимир Коренной.