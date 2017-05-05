Лекарства по рецепту станут бесплатными

Все россияне смогут получать бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача, что сейчас доступно только льготным категориям граждан. Минздрав планирует запустить в России программу бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщают "Известия".

Речь идет о системе лекарственного возмещения. Подразумевается, что россияне смогут получать по рецепту врача и без оплаты лишь препараты из ограниченного списка, который разрабатывается, рассказал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы, добавил специалист. Пилотный проект системы лекарственного возмещения может стартовать в 2018 году. Эксперты подсчитали, что на реализацию новой схемы потребуется около 500 млрд рублей в год.

Создание подобной программы заложено в разработанную Минздравом «Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года», которая была одобрена в 2013 году. Согласно документу, переход к системе лекарственного возмещения при амбулаторном лечении был намечен на 2017 год, но при этом планировалось, что проект будет ориентирован на отдельные категории граждан.

В Минздраве подтвердили, что «в настоящий момент данный вопрос обсуждается», отказавшись от дальнейших комментариев, отмечает издание. В Минфине и Минэкономразвития сказали, что к ним не поступали официальные предложения на эту тему.