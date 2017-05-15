Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Продолжается прием документов на оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на 2018 год в виде предоставления в аренду и безвозмездное пользование объектов муниципального имущества.

Муниципальные нежилые помещения, включенные в Перечень муниципального имущества (постановление мэрии городского округа Тольятти от 28.05.2013 № 1694-п/1, в редакции постановления мэрии от 28.12.2016 № 4495-п/1), могут быть переданы СОНКО:

- в безвозмездное пользование, при условии осуществления некоммерческой организацией (НКО) социально ориентированных видов деятельности не менее пяти лет;

- в аренду, при условии осуществления НКО социально ориентированных видов деятельности не менее года.

Претенденты на оказание имущественной поддержки СОНКО могут направить необходимые документы в МКУ "Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти" по адресу: ул. Октябрьская, 59, тел. 25-20-27.

Заявления принимаются по 1 июня 2017 года (включительно) на 2018 год.

Более подробная информация, а также список необходимых документов размещен на портале администрации.