Тольяттинец может лишиться свободы из-за долга перед дочерью

Житель Тольятти на протяжении длительного времени не выплачивал алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Долг накопился почти в 122 тысячи рублей.

В отделе судебных приставов Комсомольского района было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина.

Должник неоднократно вызывался на прием в отдел и предупреждался о грозящей ему ответственности в случае неуплаты алиментов. Однако мужчина продолжал избегать выполнения своих обязательств.

Судебными приставами в отношении должника был составлен административный протокол. Судом гражданину было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ. Однако и после этого тольяттинец пренебрегал исполнением своего отцовского долга, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Работниками ведомства в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В зависимости от решения суда, мужчину может ожидать уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.