В Сбербанке действует специальный вклад «Память поколений»

Ко Дню Победы в Сбербанке можно открыть вклад «Память Поколений». При размещении от 10 тысяч до 1 млн рублей ставка составит 6,4% годовых, от 1 миллиона рублей — 7%. Срок размещения вклада — 3 месяца. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.

Предложение действует до 31 мая 2017 года.

Сумма из расчёта 1 рубль с каждой полной тысячи рублей, внесённой на вклад, при зачислении процентов за основной срок вклада перечисляется в адрес благотворительного фонда «Память поколений», занимающегося поддержкой ветеранов войн и боевых действий.

Вклад «Память поколений» расширил депозитную линейку Сбербанка.

По продукту «Сохраняй» действует ставка до 6,23%, пополнение или частичное снятие средств не предусмотрено. Предложение «Пополняй» позволяет получить до 5,72% годовых и дополнительно вносить деньги на вклад. Ставка по вкладу «Управляй» достигает 5,41%Данный депозит можно пополнять или снимать часть средств без потери процентов.

Вклады можно открыть в офисах банка или через сервис «Сбербанк Онлайн» — в этом случае ставка по продуктам «Сохраняй», «Пополняй» и «Управляй» увеличивается на 0,5%.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.