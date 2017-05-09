На улице 70 лет Октября 15-летний тольяттинец отобрал у знакомого телефон

В тольяттинскую полицию обратилась 48-летняя местная жительница, сообщившая о том, что ее несовершеннолетнего сына ограбили на улице.

Полицейские установили, что сын заявительницы со знакомыми мальчиками находился возле одного из домов на улице 70 лет Октября. Между подростками произошел конфликт, в результате которого несовершеннолетний злоумышленник, применив насилие не опасное для жизни и здоровья,  похитил сотовый телефон своего знакомого стоимостью 6000 рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В результате опроса потерпевшего, полицейские установили личность обидчика и место его проживания, а через несколько часов задержали его в квартире родителей. Им оказался 15-летний ученик одной из городских школ, состоящий на учете в службе по делам несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, сообщили в облГлавке. Похищенное имущество возвращено владельцу.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 05.05.2017 12:01 [103] (0)
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