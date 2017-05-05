Под Тольятти расчистили обочины дорог от мусора

После вмешательства Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры в Ставропольском районе обочины дорог расчистили от несанкционированного скопления мусора.

В марте на личном приеме и.о. Самарского межрайонного природоохранного прокурора жители района обратились с жалобой на сильную загрязненность придорожных территорий между селом Подстепновка и селом Ягодное.

Прокуратурой была проведена выездная проверка, во время которой выявили 7 мест незаконного складирования отходов вдоль этого участка дороги. Общий объем отходов составил более 80 куб.м.

Были незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования в целях понуждения ответственных органов очистить земельные участки от отходов. В адреса министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области 12 апреля было внесено представление, в рамках рассмотрения которого весь незаконно размещенный мусор убран, захламленные территории приведены в надлежащее состояние, сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.