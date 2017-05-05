Тольяттинец украл у 13-летнего ребенка велосипед и продал незнакомцу

В конце апреля в полицию обратилась 36-летняя тольяттинка и сообщила, что возле одного из домов на улице Автостроителей неизвестный похитил у ее сына велосипед стоимостью 9000 рублей.

Полицейские установили, что 13-летний потерпевший оставил свой велосипед возле магазина, а сам зашел в торговую точку за покупками. В окно он увидел, как незнакомый мужчина сел на его велосипед и поехал. Мальчик не растерялся, выбежал на улицу и догнал посетителя, однако злоумышленник оттолкнул ребенка и скрылся с добычей.

Мальчик подробно описал полицейским похитителя – мужчина славянской внешности, среднего телосложения, рост около 180 см, был одет в светло-синюю футболку, черные брюки, на ногах у него были сандалии.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего местного жителя. По данным оперативников, мужчина нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа. Мальчик опознал своего обидчика. Подозреваемый признался в содеянном, но велосипед не вернул, так как продал его незнакомому, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время по признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают дальнейшую судьбу похищенного велосипеда. Ведется следствие.