ГИБДД Тольятти обращается к очевидцам ДТП

19 марта примерно в 1 час ночи в районе дома № 34 по улице Дзержинского произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 11194 и автомобиля ВАЗ 2114. В результате ДТП один из водителей получил телесные повреждения, транспортные средства получили значительные механические повреждения. По делу в настоящее время проводится административное расследование, сообщили в ОГИБДД ТОЛЬЯТТИ.

Просьба очевидцев данного происшествия, гр-н обладающих какой-либо информацией по данному ДТП  обратиться в ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по тел. 93 60 62. Конфидециальность гарантируется.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 05.05.2017 13:54 [69] (0)
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