ГИБДД Тольятти обращается к очевидцам ДТП

19 марта примерно в 1 час ночи в районе дома № 34 по улице Дзержинского произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 11194 и автомобиля ВАЗ 2114. В результате ДТП один из водителей получил телесные повреждения, транспортные средства получили значительные механические повреждения. По делу в настоящее время проводится административное расследование, сообщили в ОГИБДД ТОЛЬЯТТИ.

Просьба очевидцев данного происшествия, гр-н обладающих какой-либо информацией по данному ДТП обратиться в ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по тел. 93 60 62. Конфидециальность гарантируется.