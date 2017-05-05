В Жигулевске грузовик на спуске устроил аварию с 7 автомобилями (фото)

Сотрудники Госавтоинспекции в данный момент работают на месте крупного ДТП. Дорожная авария с участием 7 транспортных единиц произошла на 965 километре федеральной автодороги М-5 Урал на территории города Жигулевска.

По версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск. В результате этого водитель фуры допустил наезд на 2 грузовых автомобиля и на легковые машины, остановившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения, сообщает облГлавк. Подробности ДТП устанавливаются.
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  2. TLT.ru
  3. 05.05.2017 14:17 [344] (0)
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