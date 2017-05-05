В Тольятти официально 7611 безработных

Численность безработных граждан на 05.05.2017 г. составила 7611 чел., из которых 50,6 % приходится на женщин, 13,8 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 12,4 % - граждан предпенсионного возраста. 24,8 % - уволенные по сокращению штата. 5,7 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 250 чел., трудоустроено 145 безработных граждан, направлено на досрочную пенсию – 3 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 201 чел., по психологической поддержке – 3 чел., по социальной адаптации – 8 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,83 %.

На 05.05.2017 г. 18 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое).

750 чел. заняты неполную рабочую неделю, 280 чел. находится в простое по вине работодателя. Предприятия и организации заявили о потребности в 3739 работниках (без учета вакансий для подростков), из которой 40,9 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 2,2 чел. на 1 свободное рабочее место.