В Тольятти во дворе дома 8-летняя девочка попала под машину

4 мая в 17:45 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-11183 двигался по жилой зоне районе дома №15 по бульвару Орджоникидзе, когда допустил наезд на 8-летнюю девочку. Ребенок перебегал проезжую часть из-за стоящего вдоль правого края транспортного средства. С сотрясением головного мозга девочка была госпитализирована.

Наезд на несовершеннолетнего пешехода произошел на проезжей части в границах внутридворовой территории, обозначенной дорожными знаками 5.21 и 5.22 «Жилая зона». Ребенок находился на прогулке со своими друзьями, без сопровождения взрослых.

Согласно ПДД в жилых зонах пешеходы могут передвигаться как по тротуарам, так и по всей ширине проезжей части, не создавая, однако, необоснованных помех движущимся транспортным средствам. Здесь пешеходы имеют преимущество перед любыми транспортными средствами, напоминает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Особенностью жилой зоны является не только то, что пешеходы имеют в ней преимущество, а так же, например то, что в любой момент из-за угла дома на проезжую часть могут выбежать дети, ко всем этим факторам нужно быть готовым и в случае любой неожиданности сразу остановиться. Поэтому при движении в жилых зонах следует соблюдать скоростной режим, движение не более 20 км/час.