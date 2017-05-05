В Тольятти во дворе дома 8-летняя девочка попала под машину

4 мая в 17:45 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-11183 двигался по жилой зоне районе дома №15 по бульвару Орджоникидзе, когда допустил наезд на 8-летнюю девочку. Ребенок перебегал проезжую часть из-за стоящего вдоль правого края транспортного средства. С сотрясением головного мозга девочка была госпитализирована.

Наезд на несовершеннолетнего пешехода произошел на проезжей части в границах внутридворовой территории, обозначенной дорожными знаками 5.21 и 5.22 «Жилая зона». Ребенок находился на прогулке со своими друзьями, без  сопровождения взрослых.

Согласно ПДД в жилых зонах пешеходы могут передвигаться как по тротуарам, так и по всей ширине проезжей части, не создавая, однако, необоснованных помех движущимся транспортным средствам. Здесь  пешеходы имеют преимущество перед любыми транспортными средствами, напоминает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.  Особенностью жилой зоны является не только то, что пешеходы имеют в ней преимущество, а так же, например то, что в любой момент  из-за угла дома на проезжую часть могут выбежать дети, ко всем этим факторам нужно быть готовым и в случае любой неожиданности сразу остановиться. Поэтому при движении в жилых зонах следует соблюдать скоростной режим, движение не более  20 км/час.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 05.05.2017 15:09 [118] (0)
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