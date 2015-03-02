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В Тольятти названы кандидаты на награждение Почетным знаком главы города

На заседании коллегии в администрации выбрали кандидатов на награждение Почетным знаком главы городского округа «За заслуги перед городским округом Тольятти» в 2017 году.

Из 14 представленных кандидатур члены коллегии выбрали пять: Надежду Павлинову, руководителя управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства; Светлану Вовк, педагога дополнительного образования МБУ ДО «Детский дом культуры»; Александра Никонова, начальника участка спецработ ОАО «Тольяттинская фирма Теплоизоляция»; Рустэма Гизитдинова, иерея, священника Русской Православной Церкви, клирика храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г.о. Тольятти, полкового священника Армии Российской Федерации; Дарью Дмитриеву, спортсменку ГКО «Лада».

Награждение кандидатов Почетным знаком в 2017 году осуществляется на основании постановления администрации городского округа Тольятти.
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  2. TLT.ru
  3. 05.05.2017 16:04 [160] (0)
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