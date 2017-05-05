В Тольятти продолжится ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности

На заседании коллегии, прошедшей в городской администрации был рассмотрен проект муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности».

Действие аналогичной программы в этом году завершается, поэтому был разработан документ, который будет действовать с 2018 по 2022 год.

Программа ставит целью привести муниципальные помещения в технически исправное состояние, обеспечить безопасную эксплуатацию бытового газоиспользующего оборудования, а также снабдить их индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

В 2017 году на ремонт муниципальных помещений заложено 2,5 млн рублей, на замену газоиспользующего оборудования - 813 тыс. рублей, на установку приборов учета - 300 тыс. рублей.