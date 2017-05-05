В Тольятти продолжится ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности

На заседании коллегии, прошедшей в городской администрации был рассмотрен проект муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности».

 Действие аналогичной программы в этом году завершается, поэтому был разработан документ, который будет действовать с 2018 по 2022 год.

Программа ставит целью привести муниципальные помещения в технически исправное состояние, обеспечить безопасную эксплуатацию бытового газоиспользующего оборудования, а также снабдить их индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

В 2017 году на ремонт муниципальных помещений заложено 2,5 млн рублей, на замену газоиспользующего оборудования - 813 тыс. рублей, на установку приборов учета - 300 тыс. рублей.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 05.05.2017 16:34 [89] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus