Оплатить налоговые задолженности без комиссии теперь можно в центрах «Мои Документы»

С 10 мая в центрах «Мои Документы» города Тольятти реализована возможность оплатить без комиссии налоговые платежи, в том числе:
– налог на доходы физических лиц;
– транспортный налог;
– земельный налог;
– налог на имущество физических лиц.
Оплатить налоговые платежи без комиссии можно в многофункциональных центрах по следующим адресам:
Автозаводский район:
– ул. Юбилейная, 4
– ул. Автостроителей, 5
– ул. 70 лет Октября, 3 (ТРЦ «Аврора»)
Центральный район:
– ул. Мира, 84
– Автозаводское шоссе, 6 (ТРК «Парк Хаус»)
Комсомольский район:
– ул. Ярославская, 35
Напоминаем, что во всех центрах «Мои Документы» заявители, имея при себе паспорт, могут получить информацию о налоговых задолженностях физических лиц.
Информация о наличии и размере задолженностей предоставляется на основании данных Федеральной налоговой службы. Все сведения выдаются специалистами МФЦ в форме квитанции с указанием реквизитов.
С другой интересующей информацией можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону единого контактного центра – 51-21-21.