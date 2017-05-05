Оплатить налоговые задолженности без комиссии теперь можно в центрах «Мои Документы»

С 10 мая в центрах «Мои Документы» города Тольятти реализована возможность оплатить без комиссии налоговые платежи, в том числе:

– налог на доходы физических лиц;

– транспортный налог;

– земельный налог;

– налог на имущество физических лиц.

Оплатить налоговые платежи без комиссии можно в многофункциональных центрах по следующим адресам:

Автозаводский район:

– ул. Юбилейная, 4

– ул. Автостроителей, 5

– ул. 70 лет Октября, 3 (ТРЦ «Аврора»)

Центральный район:

– ул. Мира, 84

– Автозаводское шоссе, 6 (ТРК «Парк Хаус»)

Комсомольский район:

– ул. Ярославская, 35

Напоминаем, что во всех центрах «Мои Документы» заявители, имея при себе паспорт, могут получить информацию о налоговых задолженностях физических лиц.

Информация о наличии и размере задолженностей предоставляется на основании данных Федеральной налоговой службы. Все сведения выдаются специалистами МФЦ в форме квитанции с указанием реквизитов.

С другой интересующей информацией можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону единого контактного центра – 51-21-21.