В Тольятти пройдёт Открытый Кубок города по стилевому каратэ

В воскресенье, 14 мая на одной из лучших зрелищно-спортивных площадок городского округа Тольятти - в спортивном комплексе «Акробат» (ул. Баныкина, 22а) пройдёт Открытый Кубок городского округа Тольятти по стилевому каратэ.

Несколько лет в Тольятти совмещают в одном «флаконе» два разнонаправленных стиля каратэ – спортивное и традиционное. В роли первого выступает мощное и динамичное Косики каратэ, в роли второго – стремительное и традиционное Фудокан каратэ-до. Соревнования проводятся одновременно на нескольких татами, всегда проходят ярко, динамично и вызывают огромный интерес у зрителей.

Участниками очередного турнира станут около трёх сотен молодых спортсменов из различных тольяттинских клубов, а также бойцов из городов Жигулёвска, Самары и спортивных клубов Ставропольского района.

Начавшись с 10.00, соревнования продолжаются весь день с перерывом на торжественное открытие в 13.00. Организаторы приглашают в СК «Акробат» всех любителей спортивных единоборств!