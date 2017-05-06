Стали известны подробности крупного ДТП в Жигулевске

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано сегодня, 5 мая, в 12:30 на 965 км автодороги «М-5-Урал» на территории Жигулевска.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии и организовали беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что у грузового автомобиля «Вольво», двигавшегося со стороны города Сызрань в направлении Тольятти под управлением жителя соседней республики 1988 года рождения отказала тормозная система. Водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего допустил столкновение с 2 грузовыми автомобилями и 4 легковыми машинами.

В результате ДТП никто из участников не пострадал. Автомобили получили механические повреждения, сообщает облГлавк.

По данным сотрудников Госавтоинспекции все водители находились в трезвом состоянии. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.