На КПП «Рубеж» полицейские нашли наркотики у подозрительного гражданина

Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» тольяттинские полицейские остановили гражданина, поведение которого показалось им подозрительным. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у мужчины полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения.

Находку сотрудники органов внутренних дел направили на экспертизу. Было установлено, что в пакете находилась марихуана массой 21,288 гр., что относится к значительному размеру.

По данным полицейских, злоумышленник – житель г. Тольятти 1977 года рождения, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, сообщает облГлавк.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью ч.1. ст.228 УК РФ. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 06.05.2017 13:07 [126] (0)
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