На тольяттинца, сбившего пешехода на улице Ботанической, возбудили уголовное дело

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в конце ноября прошлого года на улице Ботанической в Автозаводском районе.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 40-летний автовладелец двигался со стороны Южного шоссе в направлении улицы Дзержинского. По версии полицейских, водитель не принял возможные меры к снижению скорости, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего допустил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 1955 года рождения получил телесные повреждения.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», в отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело.