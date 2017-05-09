На тольяттинца, сбившего пешехода на улице Ботанической, возбудили уголовное дело

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в конце ноября прошлого года на улице Ботанической в Автозаводском районе.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 40-летний автовладелец двигался со стороны Южного шоссе в направлении улицы Дзержинского. По версии полицейских, водитель не принял возможные меры к снижению скорости, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего допустил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 1955 года рождения получил телесные повреждения.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», в отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 06.05.2017 15:08 [122] (0)
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