Тольятти отмечает День Победы: Афиша мероприятий

9 мая в Тольятти пройдут общегородские праздничные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Для тех, кто до сих пор не определился, чем заняться в праздничные дни в Тольятти, публикуем полную программу мероприятий.

Главный городской парад традиционно пройдет на площади Свободы. В 10:00 в парадные расчеты встанут тольяттинские военнослужащие и курсанты. После торжественного марша на площади состоится старт 57-ой легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы. В 14:00 в Центральном парке пройдут выступления народных коллективов.

В Автозаводском районе в 10:00 начнется акция "Бессмертный полк" - горожане пройдут по ул. Юбилейная, держа в руках портреты родственников-ветеранов Великой Отечественной. Сбор участников на проезжей части от ул. Свердлова до ресторана "Весна". В этом году акция впервые пройдет и в микрорайоне Шлюзовой - сбор у школы №75, начало в 09:00.

В 10:00 в парке Победы состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню. С 11:30 до 15:00 здесь можно будет увидеть выступления творческих коллективов ДКИТ.

9 мая С 10:00 до 19:00 парковый комплекс истории техники им.К.Г.Сахарова организовывает праздничную программу с полевой кухней и ярмаркой мастеров. Центральным событием станут показательные выступления пилотажной группы "Русь" - начало в 14:00.

9 мая с 11:30 в стрелковом комплексе «Ловчий плюс» пройдут мероприятия, посвященные празднику. В программе Вас ожидают: Стрельба из разных видов оружия: АКМ, РПК, СКС, Сайга, Тигр, пулемёт ДП, автомат ППШ, винтовка, Посадка аллеи славы из цветов, кулинарный конкурс, розыгрыш подарков за лучший детский костюм, мастер класс по разбору и сбору оружия, катание в люльке боевого мотоцикла второй мировой войны, фото зона с мотоциклом второй мировой войны. Подробную информацию смотри здесь.

9 мая на площади ДК «Тольяттиазот» пройдет праздничная программа к «Дню Победы» с полевой кухней, поэтическим марафоном, песнями на привале, салютом и многим другим.

Также, 9 мая в «Фанни-Парке» пройдет праздничная программа. Вас ожидает: духовой оркестр, детские танцевальные выступления, игровые программы, спортивные зарядки многое другое. Приходи, будет интересно. Подробнее о мероприятии.

9 мая – это особенный день для всех нас! В этот день радость и скорбь соединяются. В России нет семьи, которую бы война обошла стороной. Великий День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям в суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Это День нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига. Спасибо за жизнь!