На 9 мая в Тольятти потеплеет до +25

В праздничные выходные дни погода в Самарской области ожидается неустойчивой. Временами будут перепадать небольшие дожди, ветер поменяет свое направление с северного на южное и юго-восточное. Дневные температуры воздуха постепенно начнут повышаться и в начале следующей недели преодолеют 20-градусную отметку, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Сегодня в городе ожидаются кратковременные осадки, в понедельник и вторник также возможны дожди с грозой. Однако с 8 мая температура начнет повышаться. Если сегодня термометр покажет до +13 градусов, то в понедельник достигнет отметки +17, а во вторник доберется до +25. В ближайшую ночь температура опуститься до нуля, а с 8 на 9 мая будет подниматься до +11 градусов.