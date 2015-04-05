Со следующего года в России может начать действовать курортный сбор

Правительство внесло в Госдуму проект закона о введении с 1 января 2018 года курортного сбора, передают РИА Новости.

Законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" предполагает, что регионы сами должны установить размер сбора, не превышающий 100 рублей с человека в день. Местные жители платить его не будут.

Проект проводится с целью создания благоприятных условий для развития туризма и курортов. По итогам эксперимента будет принято решение либо о введении такого сбора на постоянной основе на всей территории страны, либо об отказе от него.

Отмечается, что расходы на реализацию будут финансироваться из региональных бюджетов.