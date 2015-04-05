Фото: Вести региона

Со следующего года в России может начать действовать курортный сбор

Правительство внесло в Госдуму проект закона о введении с 1 января 2018 года курортного сбора, передают РИА Новости.

Законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" предполагает, что регионы сами должны установить размер сбора, не превышающий 100 рублей с человека в день. Местные жители платить его не будут. 

Проект проводится с целью создания благоприятных условий для развития туризма и курортов. По итогам эксперимента будет принято решение либо о введении такого сбора на постоянной основе на всей территории страны, либо об отказе от него.

Отмечается, что расходы на реализацию будут финансироваться из региональных бюджетов.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 07.05.2017 12:03 [165] (0)
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